В Донецке приостановили работу общественного транспорта после обстрелов

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В Донецке временно приостановили движение городского транспорта из-за боевых действий. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку — ул. Коцюбинского-ул. Очаковская, ТАЦ Северный», — написал Кулемзин.

Утром 17 июня он сообщал, что украинские военные обстреливают Киевский район города. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:25 — н.п. Пески — г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм», — уточнил мэр.

С начала недели власти Донецка сообщали о нескольких случаях обстрелов ВСУ объектов гражданской инфраструктуры. Так, 13 июня произошел обстрел Майского рынка, в результате которого погибли три человека, среди которых девушка и ребенок. Еще четыре жителя города пострадали, уничтожены несколько торговых точек. В тот же день «Известия» и «РИА Новости» передавали, что под обстрел в Донецке попал роддом, пациенток эвакуировали в подвал. По информации агентства, при обстреле никто не пострадал, «Известия» писали об обрушении фасада и крыши. 16 июня Кулемзин рассказал, что в районе Центрального универмага в Донецке упал снаряд, пострадали несколько человек.