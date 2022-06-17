Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно
Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно. Об этом заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что удары по жилым районам Донецка — «безусловно, преступления против человечества». Он также отметил, что на территории, откуда ведутся обстрелы, созданы укрепленные районы, рядом с которыми воюют местные жители. «Хорошо воюют», — сказал Путин, отметив, однако, что попытка штурмовать укрепрайоны приведет к большим потерям.
«Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов», — заявил президент. По его словам, это займет время, однако обстрелы неизбежно прекратятся. Путин отметил, что преимущество в артиллерии у российских военных есть.
Путин также добавил, что вооруженные силы думают о том, чтобы не превращать города Донбасса в «подобие Сталинграда».
В ДНР и ЛНР ежедневно сообщают о постоянных обстрелах Донецка, Горловки, Макеевки, Стаханова, которые ведутся с позиций украинской армии, в том числе в Авдеевке, Марьинке, Нью-Йорке и Песках. В ДНР заявили, что только в пятницу по территории республики было выпущено более 270 снарядов, которые попали в том числе в частные дома. Одна женщина погибла, две местные жительницы получили ранения.