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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно

Владимир Путин заявил, что для прекращения обстрелов городов Донбасса необходимо выйти в тыл укрепрайонов, но для этого потребуется время
Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС

Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно. Об этом заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что удары по жилым районам Донецка — «безусловно, преступления против человечества». Он также отметил, что на территории, откуда ведутся обстрелы, созданы укрепленные районы, рядом с которыми воюют местные жители. «Хорошо воюют», — сказал Путин, отметив, однако, что попытка штурмовать укрепрайоны приведет к большим потерям.

«Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов», — заявил президент. По его словам, это займет время, однако обстрелы неизбежно прекратятся. Путин отметил, что преимущество в артиллерии у российских военных есть.

В Донецке приостановили работу общественного транспорта после обстрелов
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Фото:Scott Olson / Getty Images

Путин также добавил, что вооруженные силы думают о том, чтобы не превращать города Донбасса в «подобие Сталинграда».

В ДНР и ЛНР ежедневно сообщают о постоянных обстрелах Донецка, Горловки, Макеевки, Стаханова, которые ведутся с позиций украинской армии, в том числе в Авдеевке, Марьинке, Нью-Йорке и Песках. В ДНР заявили, что только в пятницу по территории республики было выпущено более 270 снарядов, которые попали в том числе в частные дома. Одна женщина погибла, две местные жительницы получили ранения.

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Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Донбасс Украина Владимир Путин военная операция

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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