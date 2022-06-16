Мэр Донецка сообщил об обстреле универмага

Снаряд упал в районе Центрального универмага в Донецке, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Прилет зафиксирован по адресу: проспект им. Лагутенко, 13 — в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов», — написал Кулемзин.

13 июня снаряд попал на территорию Майского рынка в Донецке, погибли три человека, среди которых девушка и ребенок. Еще четыре жителя города пострадали, уничтожены несколько торговых точек.

Следственный комитет России завел уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В СК заявили, что обстрел произвели украинские военные из тяжелых видов вооружения.