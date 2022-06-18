Посольство отвергло обвинения США в «бряцании ядерным оружием»
Посольство России в США считает необоснованными обвинения Запада в «бряцании ядерным оружием», говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Заявление посольства стало реакцией на статью спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Адама Шейнмана.
«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — говорится в сообщении.
В посольстве указали, что Россия настроена на сотрудничество ради конструктивного проведения 10-й обзорной конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна состоятся 1-26 августа в Нью-Йорке.
Дипломаты также выразили надежду на то, что Соединенным Штатам и их союзникам «хватит политической воли и здравого смысла», чтобы поставить интересы этого соглашения выше конъюнктурных целей.
«Судя по словам чиновника [Адама Шейнмана], Вашингтон планирует поднять на этой специализированной многосторонней площадке темы, которые не относятся к сущностям проблемы ДНЯО. Это серьезная ошибка, которая усугубит и без того непростую ситуацию в контексте стоящих перед международным сообществом задач по укреплению режима нераспространения», — отметили в посольстве России.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее называл риск ядерного конфликта «весьма существенным», но указывал на договоренность ядерных держав о недопустимости такой войны.
Белый дом, в свою очередь, призывал уменьшить число высказываний о начале ядерной войны для снижения степени накала риторики.