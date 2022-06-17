Антонов назвал «иллюзорными» исключения из санкций для российского зерна
Исключения из санкций для экспортных поставок продовольствия и удобрений из России носят иллюзорный характер, поскольку на деле западные институты отказываются от любого сотрудничества. Об этом в статье для издания National Interest сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Диппредставитель в очередной раз отверг обвинения в причастности России к глобальному продовольственному кризису и призвал США к сотрудничеству ради его преодоления. «Эффект от отмен, о которых настойчиво говорят инициаторы санкций, на деле иллюзорен. Западные банки, страховые компании и торговые институции, запуганные возможными карами за нарушения рестрикций, отказываются от любого сотрудничества», — заявил он.
Антонов добавил, что ситуацию осложняют антидемпинговые меры, применяемые к поставкам российских удобрений. По его словам, продвижение тезиса о «вине» России за осложнение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности не имеет ничего общего с реальностью. «Если Вашингтон действительно хочет улучшений на мировом аграрном рынке, давайте сотрудничать. Прекращайте обвинять Россию во всех бедах. Мы готовы работать сообща над улучшением ситуации во всех странах мира», — призвал посол.
Дипломат также подчеркнул, что Россию беспокоит продовольственная безопасность соседней страны, и указал, что посевная кампания стартовала во всех областях Украины и «проходит достаточно успешно». «Это соответствует нашим национальным интересам. В связи с этим мы также предпринимаем необходимые усилия — оказываем помощь фермерам на освобожденных территориях, восстанавливаем инфраструктуру, поставляем семена», — уточнил он.
В начале мая в ООН заявили о блокировке 4,5 млн т зерна в портах Украины. Позднее президент США Джо Байден сообщил о 20 млн т в украинских хранилищах. Россия, Украина и Турция при содействии ООН обсуждают пути вывоза. В организации указывали, что от поставок зерновых из России и с Украины зависят более 50 стран, однако застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота на международном рынке.
По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы.
Российские власти неоднократно говорили, что вывозу зерна не препятствуют. Как пояснял президент России Владимир Путин, есть несколько путей вывоза пшеницы, в том числе через подконтрольные Украине порты, однако для этого украинские военные должны разминировать подходы к ним. Россия, со своей стороны, гарантирует мирный проход кораблей в международные воды. Киев просит для вывоза зерна гарантии третьих стран.