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ПМЭФ-2022 ,  
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Ушаков рассказал, чему Путин посвятит свою речь на ПМЭФ

Ушаков: большую часть речи на ПМЭФ-2022 Путин посвятит экономическому развитию России
По словам помощника президента, Путин большую часть своего выступления на ПМЭФ посвятит проблемам экономического развития, а также расскажет о перспективах многополярной экономической модели
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра — задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — сказал он.

Кроме этого, по словам Ушакова, Путин затронет темы «несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых финансовых войн, санкций и ограничений». «Президент поделится своей оценкой к тенденции формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывают этот процесс для участников всего глобального рынка», — добавил помощник президента.

Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина на ПМЭФ
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Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Модератором на заседании выступит главный редактор RT Маргарита Симоньян. При этом отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что речь президента на форуме будет «чрезвычайно важной». Он отмечал, что Путин будет говорить о влиянии санкций на подорожание энергоресурсов, а также затронет другие экономические сферы.

В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума: «Новый мир — новые возможности». По данным на 1 июня, участие в форуме подтвердили свыше 2,7 тыс. представителей бизнеса, из них более 1 тыс. — главы компаний. На мероприятии будут присутствовать представители всех субъектов России, всего же свое участие в форуме подтвердили представители 127 стран и территорий, отмечали организаторы.
 

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политик, президент России

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