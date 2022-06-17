В Кремле пообещали «заботиться» о бизнесменах из недружественных стран

Дмитрий Песков (Фото: Кремлевский пул)

Бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в российском рынке, будут объектом особого внимания и заботы России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Бизнесмены, заинтересованные в нашем рынке — они остаются дружественными и они останутся таковыми и будут объектом нашего особого внимания и заботы», — сказал Песков, уточнив, что страны называют недружественными из-за недружественных действий их руководства по отношению к России.

7 марта правительство России опубликовало перечень стран, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. В этот список вошли страны-члены ЕС (в Евросоюзе 27 стран), США, Канада, Украина, Великобритания, Япония, Швейцария и еще 15 государств. В мае Песков отмечал, что Москва «по-прежнему мягко называет» страны Запада недружественными, однако, по сути, эти государства являются враждебными.

В отношении недружественных стран в России действуют ограничения. Так, в апреле Центробанк на полгода приостановил переводы за рубеж со счетов физлиц-нерезидентов из недружественных государств и не работающих в России. На этот же срок были приостановлены переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.