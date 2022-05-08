Сенатор предложил условие для исключения стран из списка недружественных

При демонстрации должной лояльности России и выплаты ущерба за восемь лет Москва может исключить государства из списка недружественных, считает Климов. Он также заявил, что прежде благородство Москвы «поощряло наскоки супостатов»

Андрей Климов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия может исключать страны из перечня недружественных в случае возмещения причиненного ущерба за восемь лет (с 2014 года) и доказательства их «лояльности Москве», заявил в Telegram заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор выразил уверенность, что основным противником России является «правящий клан англосаксов», в чьих государствах применяется прецедентное право. После того как российские силы победят на Украине, Москве следует везде и согласно своим интересам поддерживать те стороны, которые готовы «открыто противостоять англосаксонской политике» в третьих странах любым адекватным способом, полагает Климов.

Он отметил, что России не следует, подобно Советскому Союзу, «влезать в каждый мировой конфликт», основываясь на идеологических мотивах, а стоит руководствоваться рациональными целями: «Не кому-то назло, а для обеспечения нашей безопасности и условий роста благосостояния российского народа».

«В данном контексте было бы логичным исключать из нашего списка недружественных только <...> те государства, которые на практике должным образом докажут свою лояльность Москве и компенсируют нам в разумные сроки нанесенный ими России реальный ущерб в период с 2014 [года]», — предложил Климов.

Если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, они «де-юре станут соучастниками прокси-войны» с Россией, считает Климов. «Пусть потом не обижаются. Прощать и «забывать» нельзя никого и ничего. Это главный урок, который пора бы нам извлечь», — написал он.

Сенатор заверил, что такой подход не является проявлением «мстительной или агрессивной» политики, а говорит о расширении инструментария с учетом опыта Российской Империи, Советского Союза «и нынешних событий». Москва прежде проявляла излишнее благородство, полагает Климов, в связи с чем это лишь «поощряло наскоки супостатов», которые понимают, как считает он, только язык силы.

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Перечень государств, которые ведут по отношению к России недружественную политику, правительство составило в мае 2021 года. Тогда в нем оказались только две страны — США и Чехия. Замглавы МИДа Сергей Рябков затем в беседе с РБК пояснил, что эти государства заняли «наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами». Чешский президент Милош Земан назвал решение Москвы глупым. «Делать врага из бывших друзей — ошибка», — добавил он.

В первых числах марта 2022 года, после начала Россией военной операции на Украине и ввода международных санкций, в правительстве значительно расширили список. В новой редакции в перечне оказались Украина, Канада, все страны Евросоюза, Черногория, Микронезия, Лихтенштейн, Сан-Марино и другие государства.

Исключение из перечня недружественных стран возможно в случае изменения политики попавшего в него государства в лучшую сторону, говорил Рябков в мае прошлого года, передавал телеканал «Россия 1». Спустя месяц, в июне, он предложил США для достижения этой цели отказаться от давления на интересы России в сфере внешней политики и экономики, а также перестать вмешиваться во внутренние дела.