Песков сообщил, что Путин лично готовится к выступлению на ПМЭФ

Владимир Путин (на экране) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент России Владимир Путин лично готовится к большому выступлению на пленарном заседании ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в два часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», — сказал Песков.

Президент выступит на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Модератором на заседании будет главный редактор RT Маргарита Симоньян. При этом отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет.

Большую часть своего выступления Путин посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России, рассказывал его помощник по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, президент также затронет темы «несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых финансовых войн, санкций и ограничений».

В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности».