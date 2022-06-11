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ПМЭФ-2022 ,  
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Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФа 17 июня

Трансляция выступления Владимира Путина
Трансляция выступления Владимира Путина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского экономического форума, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия, фонда «Росконгресс».

«17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в сообщении. Заседание начнется в 14:00.

Модератором на заседании будет главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе
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Фото:forumspb / VK

В 2022 году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его главная тема в этом году — «Новый мир — новые возможности». По мнению организаторов, она «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели», и позволяет наладить диалог «со всеми заинтересованными сторонами».

По данным на 1 июня, участие в форуме подтвердили свыше 2,7 тыс. представителей бизнеса, из них более 1 тыс. — главы компаний. На мероприятии будут присутствовать представители всех субъектов России, всего же свое участие в форуме подтвердили представители 127 стран и территорий, отмечали организаторы. Перед участниками выступят более 500 спикеров. Иностранные гости смогут прибыть в страну без эпидемиологических ограничений на въезд, так как они будут сняты за день до форума, 14 июня.

Теги
Владимир Путин ПМЭФ пленарные заседания
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