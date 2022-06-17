Кадыров сообщил о новой группе добровольцев из Чечни на Украине

На Украину выехали новые добровольцы из Чеченской республики, их обучат инструктора Российского института спецназа, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня очередной контингент добровольцев выехал на подмогу к своим братьям, друзьям, соотечественникам из международного аэропорта Грозного <...> Ни один из выехавших бойцов не остался без должной подготовки и необходимого военного обмундирования", - рассказал он.

По словам Кадырова, новоприбывших обучают тактической стрельбе, военной топографии, "а также другим основополагающим навыкам, которые в критический момент могут спасти жизнь".



Кадыров 5 мая опубликовал видеозапись об отправке бойцов на Украину, где сообщалось, что добровольцам оплачивают проезд, проживание и форму. Они проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В день отправки добровольцы получают 300 тыс. руб., а затем ежедневно по $53 от Минобороны России. Позднее он сообщил об отправке более 600 добровольцев из Чечни, а в конце мая рассказал об очередной группе бойцов, отправившихся на Украину из Грозного.

Военные из Чечни принимают участие в военной операции на Украине с конца февраля. Кадыров говорил, что они задействованы в наиболее горячих точках. В середине марта, по его словам, на Украину отправилась 1 тыс. добровольцев. В начале апреля он сообщил об отправке еще 1 тыс. человек.

В начале мая Кадыров заявил, что вернувшиеся со спецоперации на Украине добровольцы стремятся снова отправиться туда и принять участие в боевых действиях, чтобы «поставить точку в ситуации с загрязняющими земную твердь недобитками».