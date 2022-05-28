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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс

Глава Чечни также сообщил, что чеченские бойцы вместе с силами ЛНР осуществляют зачистку на улицах Северодонецка и заняты продвижением вглубь города
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Очередная группа бойцов выдвинулась из Грозного на Донбасс для участия в российской военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Новый прилив сил очень важен в любом сложном деле. Относится это и к спецоперации, которая проводится на территории Донбасса <...> Очередную группу бойцов из Грозного мы проводили накануне днем», — заявил он.

В видеозаписи, которую Кадыров опубликовал вместе с сообщением, говорится, что добровольцы «направляются в сторону Попасной» в Луганской области.

Помимо этого глава Чечни сообщил, что чеченские бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе со 2-м корпусом народной милиции ЛНР осуществляют зачистку на улицах Северодонецка.

«В данный момент бойцы заняты продвижением вглубь города. Противник даже не думает удерживать свои позиции», — написал он.

Кадыров сообщил о контроле над линией соприкосновения в Северодонецке
Политика
Рамзан Кадыров

В середине мая глава Чечни сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев. Кадыров напомнил, что перед ними стоит цель «поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов».

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Он заверил, что поставленные задачи президентом России Владимиром Путиным будут выполнены.

Кадыров 5 мая опубликовал видеозапись об отправке бойцов на Украину, где сообщалось, что добровольцам оплачивают проезд, проживание и форму. Они также проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В день отправки добровольцы получают 300 тыс. руб., а затем ежедневно по $53 от Минобороны России.

Военнослужащие из Чечни принимают участие в военной операции с конца февраля. Кадыров говорил, что они задействованы в наиболее горячих точках. В середине марта, он сообщил об отправке 1 тыс. добровольцев, в начале апреля — еще 1 тыс. человек.

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Рамзан Кадыров Донбасс бойцы ГРУ
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