Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс
Очередная группа бойцов выдвинулась из Грозного на Донбасс для участия в российской военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«Новый прилив сил очень важен в любом сложном деле. Относится это и к спецоперации, которая проводится на территории Донбасса <...> Очередную группу бойцов из Грозного мы проводили накануне днем», — заявил он.
В видеозаписи, которую Кадыров опубликовал вместе с сообщением, говорится, что добровольцы «направляются в сторону Попасной» в Луганской области.
Помимо этого глава Чечни сообщил, что чеченские бойцы спецподразделения «Ахмат» вместе со 2-м корпусом народной милиции ЛНР осуществляют зачистку на улицах Северодонецка.
«В данный момент бойцы заняты продвижением вглубь города. Противник даже не думает удерживать свои позиции», — написал он.
В середине мая глава Чечни сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев. Кадыров напомнил, что перед ними стоит цель «поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов».
Он заверил, что поставленные задачи президентом России Владимиром Путиным будут выполнены.
Кадыров 5 мая опубликовал видеозапись об отправке бойцов на Украину, где сообщалось, что добровольцам оплачивают проезд, проживание и форму. Они также проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В день отправки добровольцы получают 300 тыс. руб., а затем ежедневно по $53 от Минобороны России.
Военнослужащие из Чечни принимают участие в военной операции с конца февраля. Кадыров говорил, что они задействованы в наиболее горячих точках. В середине марта, он сообщил об отправке 1 тыс. добровольцев, в начале апреля — еще 1 тыс. человек.