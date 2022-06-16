Кремль заявил, что безопасность Крыма и моста гарантирована военными

Безопасность полуострова Крым и моста, который соединяет его с Краснодарским краем, гарантирована военными, заявил Песков. Ранее украинский генерал назвал мост «целью номер один для поражения»

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Безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована военными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению генерала Вооруженных сил Украины о том, что Крымский мост является для украинских военных «целью номер один».

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных», — сказал Песков. «Что касается упоминания нашего моста, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание», — добавил он.

О том, что Крымский мост — «цель номер один для поражения», заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко. По его словам, «это не секрет ни для их военных, ни для наших военных». «Ни для их гражданских, ни для наших гражданских», — сказал генерал он. Марченко назвал мост «путем подтягивания резервов» и заявил, что ВСУ необходимо его «обрезать».

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019-м. Сооружение состоит из двух параллельных мостов: автодорожного и железнодорожного.

Это не первый раз, когда Киев говорит о планах нанести удар по Крымскому мосту. Так, например, в апреле об этом говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Если будет возможность это сделать [ударить по мосту], мы это обязательно сделаем», — сказал тогда Данилов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, реагируя на слова Данилова, что подобные заявления являются неприемлемыми, и сравнивал высказывание Данилова с «анонсом теракта».