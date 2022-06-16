Кремль заявил, что безопасность Крыма и моста гарантирована военными

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
В РПЦ назвали абсудрными попытки Лондона «запугать» патриарха санкциями Политика, 14:30
Церемония открытия ПМЭФ. Видео Экономика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
В Минпромторге заявили, что акциз на сталь надо было вводить в 2021 году Экономика, 14:26
Титульный спонсор возобновил контракт с «Челси» Спорт, 14:23
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:23
ГИТИС получил новый брендированный автомобиль «ГАЗель NN» Пресс-релиз, 14:23
Назван срок внесения в Госдуму поправок к закону о конвертации расписок Инвестиции, 14:21
Российские клубы не сыграют в баскетбольном Еврокубке сезона 2022/23 Спорт, 14:18
Олимпийская чемпионка Щербакова сдала еще один ЕГЭ на отлично Спорт, 14:12
Трассу «Меридиан» за ₽600 млрд из Китая в Европу перенаправят в Иран Бизнес, 14:09
Песков после слов Силуанова о «Ладе» заявил о готовности ко всему Политика, 14:08
Как принимать решения проще и быстрее — Quartz Pro, 14:01
Как выстроить работу в кризис: 5 важных книг Экономика образования, 14:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил, что безопасность Крыма и моста гарантирована военными

Безопасность полуострова Крым и моста, который соединяет его с Краснодарским краем, гарантирована военными, заявил Песков. Ранее украинский генерал назвал мост «целью номер один для поражения»
Фото: Павел Ребров / Reuters
Фото: Павел Ребров / Reuters

Безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована военными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению генерала Вооруженных сил Украины о том, что Крымский мост является для украинских военных «целью номер один».

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных», — сказал Песков. «Что касается упоминания нашего моста, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание», — добавил он.

Генерал ВСУ назвал Крымский мост «целью номер один» для поражения
Политика
Крымский мост

О том, что Крымский мост — «цель номер один для поражения», заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко. По его словам, «это не секрет ни для их военных, ни для наших военных». «Ни для их гражданских, ни для наших гражданских», — сказал генерал он. Марченко назвал мост «путем подтягивания резервов» и заявил, что ВСУ необходимо его «обрезать».

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019-м. Сооружение состоит из двух параллельных мостов: автодорожного и железнодорожного.

Это не первый раз, когда Киев говорит о планах нанести удар по Крымскому мосту. Так, например, в апреле об этом говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Если будет возможность это сделать [ударить по мосту], мы это обязательно сделаем», — сказал тогда Данилов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, реагируя на слова Данилова, что подобные заявления являются неприемлемыми, и сравнивал высказывание Данилова с «анонсом теракта».

Читайте на РБК Pro
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi
Статьи
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Наталья Демченко Наталья Демченко
Крымский мост Крым Дмитрий Песков

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Генерал ВСУ назвал Крымский мост «целью номер один» для поражения
Политика
В Херсонской области не исключили крымский путь присоединения к России
Политика
Российская военная техника пересекла Крымский мост после окончания учений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter