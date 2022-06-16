Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 15:55
«Переукрепленный» рубль и новые доктрины. Главное со второго дня ПМЭФа Экономика, 17:34
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 17:33
Дизайн человека: что ученые думают о влиянии нейтрино на нашу ДНК Социальная экономика, 17:30
Президент ЦСКА словами «все в проигрыше» оценил отстранение от Евролиги Спорт, 17:29
Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами с костылем Политика, 17:28
Биржевые индексы США обвалились до минимумов с января 2021 года Инвестиции, 17:25
МИД напомнил о праве россиянки Сапеги попросить Лукашенко о помиловании Политика, 17:20
Суд на Украине запретил деятельность Партии Шария Политика, 17:18
Интервью главы АвтоВАЗа о чиновниках на Lada и российских авто. Видео Экономика, 17:18
АСИ и «Россети Центр» подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 17:15
Песков назвал лживыми вбросами сообщения СМИ о возможной мобилизации Политика, 17:13
Мэр Донецка сообщил об обстреле универмага Общество, 17:12
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 17:09
На ПМЭФе отвергли версию о взломе Rutube украинским подрядчиком Технологии и медиа, 17:05

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами с костылем

Video

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и гипсом на левой ноге. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«У него [Дмитрия Кулебы] сломана нога», — пояснил Зеленский, представляя Кулебу канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги.

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев 16 июня на переговоры с президентом Украины. Le Parisien писала, что они должны обсудить военную помощь и заявку на вступление Украины в ЕС.

По данным радиостанции Europe 1, французский лидер может объявить о передаче Киеву шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Итальянская газета La Stampa ранее в июне писала, что политики планируют обсудить разминирование портов и разблокировку зерновых коридоров.

Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев
Политика
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон&nbsp;и Марио Драги

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что приехавшие в Киев европейские политики «не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания ее оружием».

Читайте на РБК Pro
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Johan Desaeyere / Unsplash Как принимать решения проще и быстрее — Quartz
Статьи
Pro
Почему российский нефтегаз не так плох, как кажется, и что ждать от акций
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что делать с работником, если он в отпуске ходит на работу или копит дни
Инструкции
Pro
Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов
Статьи

«Это бесполезно и продолжит страдания людей. Надеемся, что они используют контакты, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал он.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, счел, что визит Макрона, Шольца и Драги не несет пользы и не приблизит стороны к миру.

Ранее Киев посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В конце апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин также приехали в Киев.

Теги
Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский МИД Украина встреча ЕС западные лидеры

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Песков понадеялся, что Макрон с Шольцем и Драги сподвигнут Зеленского
Политика
Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев
Политика
Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter