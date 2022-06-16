Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами с костылем

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и гипсом на левой ноге. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«У него [Дмитрия Кулебы] сломана нога», — пояснил Зеленский, представляя Кулебу канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги.

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев 16 июня на переговоры с президентом Украины. Le Parisien писала, что они должны обсудить военную помощь и заявку на вступление Украины в ЕС.

По данным радиостанции Europe 1, французский лидер может объявить о передаче Киеву шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Итальянская газета La Stampa ранее в июне писала, что политики планируют обсудить разминирование портов и разблокировку зерновых коридоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что приехавшие в Киев европейские политики «не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания ее оружием».

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«Это бесполезно и продолжит страдания людей. Надеемся, что они используют контакты, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал он.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, счел, что визит Макрона, Шольца и Драги не несет пользы и не приблизит стороны к миру.

Ранее Киев посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В конце апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин также приехали в Киев.