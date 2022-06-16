Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев утром 16 июня. Они планируют обсудить с Зеленским военную помощь и заявку на вступление Украины в ЕС. По словам Медведева, поездка европейских лидеров не приблизит стороны к миру

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Посещение Украины президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги не несет пользы и не приблизит стороны к миру. Об этом в Twitter заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.



«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — написал политик.

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев на поезде утром 16 июня. Лидеры трех стран собираются обсудить с Зеленским военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Европейский союз, пишет французское издание Le Parisien.

Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Киеву еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Итальянская газета La Stampa писала, что политики планируют обсудить с президентом Украины вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

Украинскую столицу ранее уже посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 11 июня в Киеве с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС может оказаться не таким «безобидным», как ожидалось раньше, поскольку союз «превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента», говорил глава МИДа Сергей Лавров. В России также считают, что Запад, поставляя на Украину оружие, совершает «военное преступление».