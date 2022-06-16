Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Самозанятые все востребованнее: кто и как нанимает их в России Pro, 12:53
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 12:52
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 12:51
Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев Политика, 12:49
РПЛ назвала лучшего вратаря минувшего сезона Спорт, 12:46
Плюс 6 млрд: как росло население Земли с 1950 года Социальная экономика, 12:40 
Глава ДНР исключил помилование или обмен осужденных на казнь британцев Политика, 12:40
WP узнал, что ФБР расследует дело о чипах США в военной технике России Политика, 12:35
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 12:28
Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Pro, 12:26
Суд смягчил наказание криминальному авторитету Паше Цветомузыке Общество, 12:15
Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды Политика, 12:14
Звезда регби призвал коллег к отказу от «культуры пьянства» и развязности Спорт, 12:08
Глава ДНР выразил надежду на завершение спецоперации до конца года Политика, 12:06

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев утром 16 июня. Они планируют обсудить с Зеленским военную помощь и заявку на вступление Украины в ЕС. По словам Медведева, поездка европейских лидеров не приблизит стороны к миру
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон&nbsp;и Марио Драги
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Посещение Украины президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги не несет пользы и не приблизит стороны к миру. Об этом в Twitter заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — написал политик.

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев на поезде утром 16 июня. Лидеры трех стран собираются обсудить с Зеленским военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Европейский союз, пишет французское издание Le Parisien.

Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Киеву еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Итальянская газета La Stampa писала, что политики планируют обсудить с президентом Украины вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

Украинскую столицу ранее уже посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 11 июня в Киеве с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС может оказаться не таким «безобидным», как ожидалось раньше, поскольку союз «превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента», говорил глава МИДа Сергей Лавров. В России также считают, что Запад, поставляя на Украину оружие, совершает «военное преступление».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Эмманюэль Макрон Марио Драги Дмитрий Медведев Военная операция на Украине Олаф Шольц

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев
Политика
Зеленский обвинил Шольца в попытках балансировать между Киевом и Москвой
Политика
Макрон заявил, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter