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СК завел дело после гибели троих человек при обстреле рынка в Донецке

Дело завели по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, по которой грозит до 20 лет тюрьмы. Рынок в Донецке обстреляли днем 13 июня
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела рынка в Донецке, при котором погибли три человека, а десять получили ранения, говорится на сайте ведомства.

Дело завели по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 20 лет.

«По данным следствия, 13 июня 2022 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Буденновском районе города Донецка. В результате этого на территории рынка «Майский» погибли и получили ранения мирные граждане», — сообщили в СК.

Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке
Политика
Фото:itsdonetsk / Telegram

О гибели троих человек при обстреле Майского рынка в Донецке ранее в тот же день сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН). На территории рынка приземлился снаряд, после чего начался пожар. В результате сгорело несколько павильонов, также пострадали частные автомобили. Среди погибших, по информации ДАН, были девушка и ребенок. В СК уточнили, что они родились в 1972 и 2011 годах. Также в результате обстрела погиб мужчина 1979 года рождения, сообщили в ведомстве.

Кроме того, из-за удара по рынку ранения получили четыре человека, писало агентство. В СК сообщили о десяти пострадавших.

Вечером 13 июня служащие Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк 80 ракетами из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Город обстреливали примерно в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) со стороны населенного пункта Первомайское. Снаряды попали по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам. Последний уже попадал под обстрел в начале июня. Тогда пострадали 13 человек, школы, гимназия, лицей и детские сады-ясли. В некоторых жилых домах начались пожары.

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Накануне взрыв прогремел в центре Донецка в окрестностях администрации главы республики. По словам очевидцев, неподалеку от здания взрывались боеприпасы, один из них попал в жилой дом.

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Теги
Татьяна Зыкина
Донецк обстрел СК уголовное дело
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