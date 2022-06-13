Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке
Три человека погибли в результате попадания снаряда на территорию Майского рынка в Донецке, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН). Еще четверо получили ранения.
До этого ДАН писало, что среди погибших девушка и ребенок.
Во время артиллерийского обстрела были уничтожены несколько торговых точек, пострадали автомобили, пишет издание. На место прибыли пожарные расчеты МЧС.
Telegram-канал «Типичный Донецк» публикует фото и видео с рынка. На одной из фотографий виден густой столб дыма и пламя, на другом видео заметно, как горят торговые павильоны. Возгорание тушат пожарные.
Один из подписчиков канала снял видео, на котором рассказал, что произошло: «Резкий хлопок и все загорелось. Много пожарных расчетов, много скорой помощи». Идущая мимо него женщина сообщила, что с рынка увезли на машинах скорой помощи девушку и ребенка.
Накануне в центре Донецка в районе администрации главы республики прогремел взрыв. Очевидцы утверждали, что взрывались боеприпасы, один из них попал в жилой дом.
До этого был обстрелян один из центральных районов города — Ворошиловский. Были ранены 13 человек, в жилых домах начались пожары. Пострадали здания школ, лицея, гимназии, садов-яслей.