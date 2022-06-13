Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:33
Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке Политика, 13:27
Новые власти Запорожья пообещали списать кредиты украинских банков Политика, 13:13
В правительстве оценили сроки замены иностранных самолетов на российские Бизнес, 13:00
Самедов призвал Миранчука не возвращаться в российский чемпионат Спорт, 12:56
Минобороны России сообщило об ударах по зарубежной военной технике в ДНР Политика, 12:50
Любовь можно измерить: как добиться привязанности от клиентов Pro, 12:47
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:46
«Земляне» попали в ДТП после концерта в честь Дня России в Херсоне Общество, 12:43
Юрий Борисов — о поставках Запада Украине и российских беспилотниках Политика, 12:37
La Stampa узнала цели визита Макрона, Шольца и Драги в Киев Политика, 12:25
«Манчестер Сити» подписал одного из самых дорогих футболистов в мире Спорт, 12:24
СК попытался опросить владелицу «АндерСона» после обращения депутата Бизнес, 12:17
В России впервые с апреля 2020 года выявили менее 3 тыс. заболевших COVID Общество, 12:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке

Среди них девушка и ребенок. Из-за попадания снаряда на рынке начался пожар, ряд павильонов сгорели, пострадали частные автомобили
Фото: itsdonetsk / Telegram
Фото: itsdonetsk / Telegram

Три человека погибли в результате попадания снаряда на территорию Майского рынка в Донецке, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН). Еще четверо получили ранения.

До этого ДАН писало, что среди погибших девушка и ребенок.

Во время артиллерийского обстрела были уничтожены несколько торговых точек, пострадали автомобили, пишет издание. На место прибыли пожарные расчеты МЧС.

Video

Telegram-канал «Типичный Донецк» публикует фото и видео с рынка. На одной из фотографий виден густой столб дыма и пламя, на другом видео заметно, как горят торговые павильоны. Возгорание тушат пожарные.

В Донецке три сотрудника водоканала пострадали из-за обстрела предприятия
Политика
Фото:Типичный Донецк / Telegram

Один из подписчиков канала снял видео, на котором рассказал, что произошло: «Резкий хлопок и все загорелось. Много пожарных расчетов, много скорой помощи». Идущая мимо него женщина сообщила, что с рынка увезли на машинах скорой помощи девушку и ребенка.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Темная сторона руководителя. Чем хороша, плоха и как с ней ужиться
Статьи

Накануне в центре Донецка в районе администрации главы республики прогремел взрыв. Очевидцы утверждали, что взрывались боеприпасы, один из них попал в жилой дом.

До этого был обстрелян один из центральных районов города — Ворошиловский. Были ранены 13 человек, в жилых домах начались пожары. Пострадали здания школ, лицея, гимназии, садов-яслей.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Донецк ДНР обстрел артиллерийский обстрел Украина
Материалы по теме
Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском
Политика
Глава администрации Донецка сообщил об обстрелах двух районов города
Политика
СК завел дело на замкомандира бригады ВСУ из-за обстрела в Донецке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter