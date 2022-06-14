В ООН назвали обстрел роддома в Донецке нарушением гуманитарного права
Сообщения СМИ об обстреле донецкого роддома вызывают чрезвычайную обеспокоенность, удары по медицинским учреждениям недопустимы, заявил ТАСС представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик.
«Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — сказал он.
Снаряды также попали в жилой дом в центре Донецка и рынок, отсутствие безопасности становится проблемой для ООН при оказании жизненной важной помощи в этом регионе, заявил Дюжжарик во время брифинга. Представитель генсека ООН подчеркнул: «все стороны конфликта должны уважать международное гуманитарное право и защищать гражданское население. Крайне важно, чтобы все нарушения в отношении гражданских лиц были немедленно прекращены», призвав позволить оказавшимся в зоне боевых столкновений людям покинуть эту территорию.
ТАСС пишет, что речь идет о роддоме больницы им. Вишневского, оно загорелось после попадания снаряда. В Минздраве ДНР сообщают, что всего в ходе обстрелов пострадали пять медицинских учреждений: помимо роддома, это городские больницы № 1 и № 20, центры первичной медико-санитарной помощи № 7 и № 8, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
ДАН утверждает, что стрельбу вели украинские войска, выпустив по Донецку несколько сотен боеприпасов, число которые стало рекордным за все время конфликта. Погибли не менее четырех человек, более 20 оказались ранены, пишет агентство.
Глава ДНР Денис Пушилин позднее анонсировал привлечение дополнительных ресурсов для усиления защиты территории республики. Он уточнил, в первую очередь речь идет о российских силах. Пушилин подчеркнул, что по этому вопросу уже «достигнуто понимание», не уточнив, с кем.
«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР», — заявил глава республики.
В Кремле затем заявили, что главная цель спецоперации на Украине — защита ЛНР и ДНР.