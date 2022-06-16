Глава НАО заявил, что готов ездить на Lada, если она заведется в минус 50

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный рассказал, что готов пересесть на Lada, если машина будет заводиться при минус 50 градусов, сообщает ТАСС.

Бездудный сделал это заявление на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), где 16 июня подняли вопрос о возможности пересадить чиновников на российские автомобили. Первым об этом заговорил министр финансов Антон Силуанов, рассуждая о том, что государство могло бы взять на себя риски бизнеса в части реализации произведенных в стране товаров. В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что в Совете Федерации ждут, когда министр приедет туда на Lada.

Затем представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили, поддерживают ли власти идею с использованием чиновниками Lada. «Каждый госслужащий у нас готов ко всему», — сказал на это Песков.

Бездудный также отметил, что готов попробовать ездить на Lada, но с одним условием. «Температуры у нас доходят до минус 50, поэтому надо проверить, будет ли Lada заводиться при минус 50. Если будет, значит, пересяду», — сказал Бездудный.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФе рассказал, что компания готова обеспечить автомобилями своего производства чиновников, «если будет принято такое решение».

С 3 марта завод неоднократно отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих для выпуска автомобилей. В июне АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta, но, как выяснил Autonews.ru, в так называемой упрощенной версии — без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.