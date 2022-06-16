Клишас предложил Силуанову приехать в Совфед на «Ладе»

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совет Федерации ждет, когда министр финансов Антон Силуанов приедет на автомобиле Lada. Об этом написал председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram.

«Ждем Силуанова в Совфед на Lada», — заявил сенатор.

Ранее на сессии Петербургского международного экономического форума Силуанов сказал, что государство могло бы взять на себя риски российского бизнеса в части реализации произведенных товаров, например подушек безопасности в «Ладе».

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил уточнить, готово ли государство купить товары, которые окажутся никому не нужны. Министр подчеркнул, что государство не станет покупать подушки безопасности для «Лады», а обеспечит работу бизнеса так, чтобы тот был устойчивым.

Тогда Макаров спросил, не придется ли платить за такую «Ладу» «по повышенной цене» обычным людям, а не бюджету.

«Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал Силуанов. Глава комитета Госдума сразу напомнил ему, что такая идея уже была в 1990-е и «не показала свою достаточную эффективность».