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Силуанов оценил плюсы от пересадки чиновников на «Лады»

Государство могло бы взять на себя риски бизнеса по реализации товаров по «типу офсетных контрактов», заявил Силуанов. На это Макаров спросил, не придется ли за эти товары платить обычным людям «по повышенной цене»
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Кроме существующего бюджетного стимулирования государство могло бы взять на себя риски бизнеса в части реализации произведенных товаров, заявил глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальных стадиях, где-то подсубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте своей продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать предпринимателям», — сказал он.

По словам Силуанова, государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять риски реализации товаров по «типу офсетных контрактов». «Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», — пояснил министр.

После этого глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил его уточнить: государство будет финансировать и готово нести риски по производству товаров или принимает риски и по их реализации и готово купить товары, если они окажутся никому не нужны.

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«Не государство будет покупать подушки безопасности для «Лады». Государство обеспечит работу предприятия, так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу», — ответил Силуанов.

На это Макаров вновь задал вопрос, не придется ли платить за такую «Ладу» обычным людям «по повышенной цене», а не бюджету.

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«Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...» — начал Силуанов. Однако Макаров сразу на это отметил, что такая идея уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность».

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По подсчетам Йельской школы менеджмента, после начала военной спецоперации на Украине о сокращении, приостановке и прекращении работы в стране объявили свыше 1 тыс. иностранных компаний. Что касается автопроизводителей, то BMW и Volkswagen приостановили производство в России, а Audi, Honda, Infinity, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Toyota и ряд других компаний временно прекратили поставки.

На фоне приостановки их работы АвтоВАЗ начал готовить специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее зависимы от импортных комплектующих. Одной из таких версий будет упрощенная Lada Granta. У нее не будет антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.
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