Пасечник назвал целью ЛНР вхождение в состав России
Цель Луганской народной республики — присоединиться к России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу «Россия 24».
«Безусловно, это наша цель, наша мечта, это та задача, которую мы ставили перед собой в 2014 году: конечно же, стать частью Российской Федерации», — сказал он.
По словам Пасечника, в последние недели «идет активное движение в нашу сторону представителей бизнеса, экономики России, политиков, представителей «Единой России», иных представителей», в том числе для того, чтобы «ознакомиться с экономикой, посмотреть на общественно-политическое устройство» ЛНР.
Россия 21 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Через три дня она начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевского режима».
19 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров объявил о переходе ко второй фазе спецоперации. Среди ее задач в Минобороны России назвали «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной».
После «освобождения территорий» ДНР и ЛНР в республиках рассмотрят вопрос вхождения в состав России, еще в конце марта говорили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. По словам последнего, решение будет принято на референдуме.
В Кремле условиями проведения референдумов в Донбассе назвали «желание и решение» местного населения, а также обеспечение безопасности. «Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении голосования]», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Украина считает ДНР и ЛНР «оккупированными». Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть утраченные территории.