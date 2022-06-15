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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области

По данным ведомства, там хранились боеприпасы к вооружениям, переданным Украине странами НАТО, в том числе к гаубицам M777
Фото: Минобороны России / YouTube
Фото: Минобороны России / YouTube

В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как утверждают в ведомстве, авиация уничтожила в районе поселка Малиновка (Харьковская область) четыре таких гаубицы и еще семь орудий полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, десять танков и других бронированных машин, 18 специальных автомобилей, три установки РСЗО «Град», три минометных расчета и «более 300 националистов».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В районе железнодорожной станции Орловщина (Днепропетровская область) и станций Доброполье и Покровск в Донбассе «уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки», добавил Конашенков. В Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена украинская авиационная техника.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Удары нанесены по радиолокационной станции контроля воздушного пространства в районе Лисичанска, ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар, складам боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское, а также двум пунктам управления ВСУ и узлу связи вблизи населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка.

Всего с начала спецоперации, как утверждает российское Минобороны, уничтожены:

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  • 203 самолета;
  • 131 вертолет;
  • 1211 беспилотных летательных аппаратов;
  • 339 ЗРК;
  • 3558 танков и других боевых бронированных машин;
  • 524 установки реактивных систем залпового огня;
  • 1958 орудий полевой артиллерии и минометов:
  • 3623 специальных военных автомобиля.
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина склад боеприпасов Львовская область

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