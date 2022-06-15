Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области
В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как утверждают в ведомстве, авиация уничтожила в районе поселка Малиновка (Харьковская область) четыре таких гаубицы и еще семь орудий полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, десять танков и других бронированных машин, 18 специальных автомобилей, три установки РСЗО «Град», три минометных расчета и «более 300 националистов».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В районе железнодорожной станции Орловщина (Днепропетровская область) и станций Доброполье и Покровск в Донбассе «уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки», добавил Конашенков. В Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена украинская авиационная техника.
Удары нанесены по радиолокационной станции контроля воздушного пространства в районе Лисичанска, ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар, складам боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское, а также двум пунктам управления ВСУ и узлу связи вблизи населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка.
Всего с начала спецоперации, как утверждает российское Минобороны, уничтожены:
- 203 самолета;
- 131 вертолет;
- 1211 беспилотных летательных аппаратов;
- 339 ЗРК;
- 3558 танков и других боевых бронированных машин;
- 524 установки реактивных систем залпового огня;
- 1958 орудий полевой артиллерии и минометов:
- 3623 специальных военных автомобиля.