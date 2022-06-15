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Глава Тихвина назвал «огромной проблемой» закрытие фабрики IKEA в городе

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В Тихвине Ленинградской области на фабрике компании IKEA, которая объявила о продаже производств в России, работают 1057 человек, закрытие предприятия станет проблемой для города, заявил «Газете.Ru» глава города Александр Лазаревич.

«Для нас это огромная проблема. Они были обособлены, но тем не менее для нас как территории главное — это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают. Конечно, это очень неприятный момент для нас», — сказал он.

По словам Лазаревича, жизнь в Тихвине не остановилась, там есть и другие предприятия, но и они испытывают трудности, поэтому «социально-экономическое положение сегодня напряженное». Глава города ожидает, что фабрику IKEA продадут быстро, с сохранением профиля либо перепрофилированием. «Только надежда на сохранение рабочих мест», — указал Лазаревич.

Фабрика «Икеа Индастри Тихвин» производила мебель из сосны, выполняя весь цикл обработки, отмечают «Ведомости».

IKEA объявила о сокращении своего бизнеса в России 15 июня. Компания решила уволить часть сотрудников и продать четыре производства в России: еще три завода находятся в Московской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в стране останется «на паузе», компания планирует продать остатки товаров, находящиеся на складах. Решение о сокращении бизнеса в IKEA связали с ухудшением ситуации с цепочками поставок и бизнес-процессами в мире.

IKEA сократит бизнес в России и уволит часть сотрудников
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

1 июня стало известно, что руководство другого предприятия города, Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), продляет режим простоя, который начался 17 мая, в связи с дефицитом производимых в США подшипников. На ТВСЗ трудятся 7 тыс. человек, часть сотрудников отправили в очередные отпуска, остальным выплачивают 2/3 от средней зарплаты (около 38 тыс. руб.). Население Тихвина — чуть более 56 тыс.

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Тихвин IKEA фабрика

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