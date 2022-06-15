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Война санкций ,  
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Чижов заявил о двукратном росте экспорта из России в ЕС в начале 2022-го

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экспорт из России в Европейский союз за первый квартал 2022 года вырос в два раза, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов во время трансляции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Даже после шести пакетов санкций Европа, как это странно ни прозвучит, в нынешних условиях остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером. У нас экспорт в Евросоюз за первый квартал вырос более, чем вдвое, к большому разочарованию наших бывших партнеров в Европейском союзе», — сообщил он.

Чижов отметил, что «со старым миром», в том числе и с Европой, все равно придется иметь дело. Однако сейчас, считает дипломат, «пространство для диалога» закрыто.

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С конца февраля 2022 года Европейский союз ввел уже шесть санкционных пакетов в отношении России: они коснулись банковской, энергетической, транспортной, медиа- и других сфер. Кроме того, под персональные ограничения попали десятки российских бизнесменов и политиков. Последний пакет был согласован 3 июня, он включает запрет на ввоз нефти из России морским путем и на страхование морских перевозок российской нефти. Также ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), который является крупнейшим депозитарием ценных бумаг в России, и отключил три российских банка от системы SWIFT (в дополнение к еще семи, которые отключили ранее).

Теги
Владимир Чижов Евросоюз экспорт санкции
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