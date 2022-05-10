Сотрудники IKEA в России будут получать зарплату до августа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники временно закрытых мебельных магазинов IKEA в России будут получать зарплату еще как минимум три месяца. Об этом сообщил владелец IKEA Ingka Group Толга Онку в интервью Reuters.

«Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения вперед», — сказал Онку.

При этом он заверил, что компания не нарушает санкции и использует российские активы для выплаты зарплат. На вопрос о том, планирует ли ретейлер полностью уйти из России, Онку не ответил.

В российской IKEA работает около 15 тыс. сотрудников. Ingka Group имеет в стране 17 магазинов и один распределительный центр. Кроме того, она владеет 14 торговыми центрами MEGA. В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж). IKEA Ingka Group является основным бенефициаром Inter IKEA Group, которая отвечает за поставки в России и владеет тремя фабриками с 2,5 тыс. сотрудников. Представитель Inter IKEA Group сообщил, что обязательство продлить выплату зарплат касается сотрудников обоих компаний.

IKEA приостановила работу магазинов в России и Белоруссии 4 марта. Причиной компания назвала военные действия на Украине, которые привели к сбоям в цепочке поставок. На заводах IKEA было временно остановлено производство.

Компания пообещала на три месяца сохранить все условия работы для 15 тыс. сотрудников и следить за ситуацией. Часть сотрудников перевели на работу с возвратами товаров, обслуживание магазинов, складов и систем компании.

21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет возможность сновать открыть магазины в России, но для этого ей нужно настроить логистику поставок и обеспечить полный ассортимент товаров.