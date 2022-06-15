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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в районе Краснополья в ДНР

Самолет Су-25
Самолет Су-25 (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Средства противовоздушной обороны России сбили в районе Краснополья в Донецкой народной республике украинский самолет Су-25, сообщает российское Минобороны.

По данным ведомства, также перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской народной республики.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:Минобороны РФ

Ранее оборонное ведомство сообщало о сбитых украинских Су-25 31 мая, 1 и 2 июня. Два из них были замечены в Николаевской области на Украине, еще один — в ДНР. 9 июня Су-25 был сбит в районе населенного пункта Мазановка в ДНР. Двумя днями позже российские средства ПВО сбили штурмовик близ Александровки в Харьковской области, а также истребитель МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области на Украине.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. По данным Минобороны, за это время украинская сторона потеряла 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, более 3,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 3,6 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги
Военная операция на Украине Минобороны Су-25 ДНР

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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