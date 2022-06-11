Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Су-25
Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 близ Александровки в Харьковской области и истребитель МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области на Украине, сообщили в Минобороны во время брифинга.
Кроме того, в районе Андреевки (Харьковская область) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, добавили в ведомстве.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Авиация за сутки поразила 48 мест скопления украинских военнослужащих и военной техники. По данным Минобороны, потери украинской стороны составили 170 человек, также уничтожены пять танков, склад боеприпасов, восемь специальных автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Артиллерия и ракетные войска за сутки нанесли удары по 231 месту скоплению личного состава и военной техники ВСУ, 13 пунктам управления и 42 огневым позициям артиллерийских подразделений, погибли более 300 человек, утверждают в министерстве. Также уничтожены десять артиллерийских орудий, девять полевых складов артиллерийского вооружения и 11 единиц бронетехники.
Спецоперация на Украине началась в ночь на 24 февраля. В Минобороны настаивают, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. По данным ведомства, украинская сторона потеряла 198 самолетов, 130 вертолетов, более 3,5 тыс. танков и иных бронемашин, 337 зенитных ракетных комплексов, более 1,1 тыс. беспилотников, 506 пусковых установок реактивных систем залпового огня, более 1,8 тыс. артиллерийских орудий и минометов и более 3,5 тыс. автомобилей.