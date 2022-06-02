Минобороны сообщило о третьем сбитом Су-25 ВС Украины за три дня

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители сбили украинский Су-25 в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», — говорится в сообщении.

Выпущенные с самолетов ракеты поразили 21 район «сосредоточения живой силы и военной техники» Вооруженных сил Украины, «в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (часть символики подразделения признана экстремистской в России) в районе Харькова». Авиация поразила еще 15 районов «сосредоточения живой силы и украинской военной техники», были уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районе Славянска Донецкой области, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации официальных российских источников.

За последние три дня это уже третий Су-25, о поражении которого сообщают российские военные. 31 мая такой самолет был сбит также в Николаевской области, 1 июня — в Донецкой области. Всего с начала спецоперации армия России уничтожила 186 самолетов и 129 вертолетов, более 1 тыс. беспилотников, свыше 300 зенитных ракетных комплексов, более 3,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, свыше 1,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники.