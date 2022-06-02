Минобороны сообщило о третьем сбитом Су-25 ВС Украины за три дня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
На торговом фронте перемены: почему США и Китай обсуждают отмену пошлин Pro, 12:55
Аналитики LPL предсказали летнее ралли на рынке акций Инвестиции, 12:55
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 12:52
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе чемпиона мира и Европы Спорт, 12:50
Путин присвоил новому главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта Политика, 12:43
Тульская область готова принимать в семьи сирот из ДНР, ЛНР и Украины Пресс-релиз, 12:38
Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кемеровской области Общество, 12:38
Как волатильность рубля осложняет работу финансовым директорам Pro, 12:36
Британский мотогонщик стал 261-й жертвой самой опасной трассы в мире Спорт, 12:33
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 12:29
Минобороны заявило об уголовной ответственности для наемников на Украине Политика, 12:25
Оман начнет использовать попутный природный газ для майнинга биткоина Крипто, 12:12
Лечивший парализованную фристайлистку врач выплатил ей ₽3 млн компенсации Спорт, 12:12
Минобороны сообщило о третьем сбитом Су-25 ВС Украины за три дня Политика, 12:11
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о третьем сбитом Су-25 ВС Украины за три дня

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские истребители сбили украинский Су-25 в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», — говорится в сообщении.

Выпущенные с самолетов ракеты поразили 21 район «сосредоточения живой силы и военной техники» Вооруженных сил Украины, «в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (часть символики подразделения признана экстремистской в России) в районе Харькова». Авиация поразила еще 15 районов «сосредоточения живой силы и украинской военной техники», были уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районе Славянска Донецкой области, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации официальных российских источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

За последние три дня это уже третий Су-25, о поражении которого сообщают российские военные. 31 мая такой самолет был сбит также в Николаевской области, 1 июня — в Донецкой области. Всего с начала спецоперации армия России уничтожила 186 самолетов и 129 вертолетов, более 1 тыс. беспилотников, свыше 300 зенитных ракетных комплексов, более 3,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, свыше 1,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
Минобороны Су-25 Николаев Военная операция на Украине
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Минобороны России сообщило о сбитых украинских Су-25 и Ми-8
Политика
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 под Николаевом
Политика
Минобороны показало удары штурмовиков Су-25 ракетами «Тулумбас»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter