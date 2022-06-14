Си Цзиньпин разрешил армии Китая невоенные операции

Си Цзиньпин (Фото: Andy Wong / AP)

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений о действиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) невоенного характера, сообщает Xinhua.

Новые правила направлены на «защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе».

Документ состоит из 59 статей, как пишет агентство, он вступит в силу 15 июня.

Global Times со ссылкой на неназванного военного эксперта пишет, что к армейским действиям, не связанным с войной, относится помощь при стихийных бедствиях и гуманитарная помощь, сопровождение морских судов и миротворческие операции.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что Вооруженные силы Китая с 2020 года участвуют в борьбе с пандемией COVID-19, также они были задействованы в спасательных операциях при стихийных бедствиях, таких как землетрясение и наводнение.

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