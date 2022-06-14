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Политика ,  
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«Роскосмос» поспорил с Кудриным об успешности космической госпрограммы

В «Роскосмосе» не согласились с оценкой главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал космическую госпрограмму наименее успешной. По данным госкорпорации, эффективность ее выполнения соответствует уровню не ниже 95%
Фото: Bill Ingalls / Getty Images
Фото: Bill Ingalls / Getty Images

«Роскосмос» за последние три года улучшил результаты работы по исполнению гособоронзаказа и отдельных государственных программ, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. По ее данным, эффективность выполнения госпрограммы «Космическая деятельность России» соответствует уровню не менее 95%.

Так там отреагировали на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что из всех госпрограмм космическая реализуется наименее успешно (наиболее положительную динамику, со слов чиновника, показывают госпрограммы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса и программа «Доступная среда»).

В «Роскосмосе» заявили, что показатели кассового исполнения федерального бюджета выросли, и указали на «опережающее размещение государственного оборонного заказа». Кроме того, добавили в госкорпорации, она провела 85 успешных пусков ракет-носителей различных классов подряд, это рекорд для современной России.

Кудрин заявил Путину, что космическая госпрограмма наименее успешна
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Владимир Путин и Алексей Кудрин

В корпорации считают, что действующая методика оценки эффективности госпрограмм носит формальный характер, так как не учитывает внешние факторы: например, действующие с 2014 года санкции против российской ракетно-космической промышленности, которые касаются поставок комплектующих, технологий и оборудования. Не учитываются и особенности космической деятельности — в частности то, что некоторые пуски аппаратов (например, система ГЛОНАСС) проводят только по мере оперативной необходимости, добавили в пресс-службе.

Госпрограмма «Космическая деятельность России» рассчитана до 2030 года. После этого, говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, она каждые пять лет будет обновляться.

В отчете «Роскосмоса» за 2020 год сообщалось, что госкорпорация выполнила 63,9% госпрограммы. Согласно документу, работы по федеральной космической программе были осуществлены на 55,5% (десять из 18 запланированных мероприятий), по спутниковой системе ГЛОНАСС — на 80% (16 мероприятий из 20) и по развитию космодромов — на 30,8% (восемь мероприятий из 26). В госкорпорации это связали с пандемией коронавируса и санкциями.

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Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роскосмос госпрограмма эффективность Алексей Кудрин Счетная палата

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