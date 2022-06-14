Кудрин заявил Путину, что космическая госпрограмма наименее успешна
Наиболее успешными из осуществляемых в России госпрограмм являются программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда», заявил на встрече с президентом глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые», — пояснил Кудрин. Он выделил и наиболее, на его взгляд, несовершенную программу — развитие космической деятельности.
По словам Кудрина, качество государственных программ «по сути характеризует и качество государственного управления». «Каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи. Поэтому не просто мы расходы проверяем, мы и следим за тем, чтобы те результаты, которые были в госпрограммах объявлены, достигались, — подчеркнул он. — Поэтому мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности».
Чиновник рассказал, что из 1,5 тыс. существующих показателей госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, а остальные, например количество получающих поддержку организаций или количество проведенных мероприятий, носят технический характер. «Мы обращаем внимание, что показатель такого рода конечных результатов должен расти. Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут. Из года в год достигается один и тот же результат, нет повышения задач», — заметил он.
Количество недостигнутых показателей снижается, их доля составляет 20%, добавил Кудрин.
«Роскосмос» в сентябре прошлого года отчитался о выполнении профильной программы, которую глава Счетной палаты счел неэффективной, лишь на 63,9%. В госкорпорации низкий результат объяснили пандемией коронавируса и санкциями.
В августе того же года «Ведомости» писали, что в своем докладе правительству Минэкономразвития сообщило о низкой эффективности шести из 45 осуществлявшихся тогда госпрограмм. К ним отнесли программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, транспортной системы, ОПК, энергетики, по обеспечению химической и биологической безопасности России, а также программу «Информационное общество».
Сейчас в России реализуется 44 госпрограммы. Они выполняются по восьми направлениям:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- развитие науки, промышленности и технологий;
- цифровая трансформация;
- сбалансированное региональное развитие;
- обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества.