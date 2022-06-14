Кудрин заявил Путину, что космическая госпрограмма наименее успешна

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в первую очередь должна расти результативность государственных программ, а не технические показатели, такие как количество проводимых в их рамках мероприятий

Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Наиболее успешными из осуществляемых в России госпрограмм являются программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда», заявил на встрече с президентом глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые», — пояснил Кудрин. Он выделил и наиболее, на его взгляд, несовершенную программу — развитие космической деятельности.

По словам Кудрина, качество государственных программ «по сути характеризует и качество государственного управления». «Каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи. Поэтому не просто мы расходы проверяем, мы и следим за тем, чтобы те результаты, которые были в госпрограммах объявлены, достигались, — подчеркнул он. — Поэтому мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности».

Чиновник рассказал, что из 1,5 тыс. существующих показателей госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, а остальные, например количество получающих поддержку организаций или количество проведенных мероприятий, носят технический характер. «Мы обращаем внимание, что показатель такого рода конечных результатов должен расти. Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут. Из года в год достигается один и тот же результат, нет повышения задач», — заметил он.

Количество недостигнутых показателей снижается, их доля составляет 20%, добавил Кудрин.

«Роскосмос» в сентябре прошлого года отчитался о выполнении профильной программы, которую глава Счетной палаты счел неэффективной, лишь на 63,9%. В госкорпорации низкий результат объяснили пандемией коронавируса и санкциями.

Читайте на РБК Pro Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Саммари Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы

В августе того же года «Ведомости» писали, что в своем докладе правительству Минэкономразвития сообщило о низкой эффективности шести из 45 осуществлявшихся тогда госпрограмм. К ним отнесли программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, транспортной системы, ОПК, энергетики, по обеспечению химической и биологической безопасности России, а также программу «Информационное общество».

Сейчас в России реализуется 44 госпрограммы. Они выполняются по восьми направлениям: