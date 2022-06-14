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Экономика ,  
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Кудрин заявил Путину, что космическая госпрограмма наименее успешна

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в первую очередь должна расти результативность государственных программ, а не технические показатели, такие как количество проводимых в их рамках мероприятий
Владимир Путин и Алексей Кудрин
Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Наиболее успешными из осуществляемых в России госпрограмм являются программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда», заявил на встрече с президентом глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые», — пояснил Кудрин. Он выделил и наиболее, на его взгляд, несовершенную программу — развитие космической деятельности.

Путин встретится с главой Счетной палаты Кудриным
Политика
Алексей Кудрин

По словам Кудрина, качество государственных программ «по сути характеризует и качество государственного управления». «Каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи. Поэтому не просто мы расходы проверяем, мы и следим за тем, чтобы те результаты, которые были в госпрограммах объявлены, достигались, — подчеркнул он. — Поэтому мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности».

Чиновник рассказал, что из 1,5 тыс. существующих показателей госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, а остальные, например количество получающих поддержку организаций или количество проведенных мероприятий, носят технический характер. «Мы обращаем внимание, что показатель такого рода конечных результатов должен расти. Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут. Из года в год достигается один и тот же результат, нет повышения задач», — заметил он.

Количество недостигнутых показателей снижается, их доля составляет 20%, добавил Кудрин.

«Роскосмос» в сентябре прошлого года отчитался о выполнении профильной программы, которую глава Счетной палаты счел неэффективной, лишь на 63,9%. В госкорпорации низкий результат объяснили пандемией коронавируса и санкциями.

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В августе того же года «Ведомости» писали, что в своем докладе правительству Минэкономразвития сообщило о низкой эффективности шести из 45 осуществлявшихся тогда госпрограмм. К ним отнесли программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, транспортной системы, ОПК, энергетики, по обеспечению химической и биологической безопасности России, а также программу «Информационное общество».

Сейчас в России реализуется 44 госпрограммы. Они выполняются по восьми направлениям:

  • сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
  • возможности для самореализации и развития талантов;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
  • развитие науки, промышленности и технологий;
  • цифровая трансформация;
  • сбалансированное региональное развитие;
  • обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества.
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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алексей Кудрин Владимир Путин госпрограмма

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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