Кадыров опроверг сообщения о вытеснении полка «Ахмат» из Северодонецка
Информация о вытеснении полка «Ахмат» из Северодонецка является «уткой» украинских СМИ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«К нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение «Ахмат» оттесняют. И что немаловажно, выведено из строя», — написал Кадыров.
По словам главы Чечни, в реальности дела обстоят «более позитивно». Жилые кварталы Северодонецка по-прежнему под контролем чеченских военных.
11 июня Рамзан Кадыров назвал фейком сообщения о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка «Ахмат», распространяемые украинскими СМИ.
Северодонецк был одним из двух последних крупных городов, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР (второй город — Лисичанск). Бои в этом районе шли еще в марте. 28 мая глава Чечни говорил, что город взяли под полный контроль.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
30 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военные республики совместно с российскими военнослужащими заняли плацдарм на территории города и «продолжают развивать успех». Через день Кадыров объявил, что «тотальная зачистка» Северодонецка завершена.