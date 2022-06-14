Фотосток Pexels ограничил доступ для пользователей из России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сервис бесплатных стоковых фотографий Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России, следует из сообщения на главной странице портала.

При попытке перейти на сайт сервиса появляется сообщение, что «Pexels больше не доступен в России» в связи с событиями на Украине.

Изображения на Pexels выкладывают фотографы более чем из 170 стран мира, ежемесячно фотосток посещают более 15 млн человек.

В начале июня доступ для российских пользователей закрыл другой стоковый сервис Pixabay. На сайте сервиса появилось сообщение с похожим содержанием, оно возникает при попытке получить доступ к главной странице.

С конца февраля десятки зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность в России или полностью прекратить работу в стране. Из интернет-сервисов это сделали, в частности, стриминговый сервис Netflix, сервис для дизайна Canva и сервис поиска работы Upwork.