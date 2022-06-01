Сервис для дизайна Canva отключил доступ для пользователей из России
Сервис для графического дизайна и обработки фото Canva отключил доступ для российских пользователей. При переходе на сайт вместо его главной страницы открывается сообщение с осуждением российской военной операции на Украине и изображением белого голубя на фоне украинского флага.
«В ответ на вторжение России в Украину Canva больше не доступна в России», — говорится в предупреждении. В компании предлагают посетить страницу ООН, чтобы почитать о происходящем на Украине.
Canva основана в 2013 году в Сиднее и работает более чем в 190 странах. Сервис предоставляет инструменты для обработки фото и видео и создания визуальных продуктов и презентаций.
Его основатели Мелани Перкинс и Клифф Обрехт весной прошлого года стали миллиардерами, стоимость компании тогда оценили в $15 млрд. В сентябре в Canva заявили, что она стоит уже $40 млрд.
По данным Canva, более 85% из 500 крупнейших по объему выручки американских компаний используют ее продукт в своей работе. В 2021 году у Canva было 55 млн активных пользователей, в том числе 3 млн обладателей платной подписки.
На прошлой неделе долю в компании приобрел бывший гендиректор Disney Боб Айгер.
После начала военных действий на Украине многие компании приостановили деятельность в России или ушли с российского рынка. В апреле разработчик Photoshop — компания Adobe — прекратил продажу своих продуктов в России и ограничил доступ к части своих сервисов для российских государственных СМИ.