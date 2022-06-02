Pixabay и Upwork заблокировали доступ пользователям из России
Банк бесплатных фотографий Pixabay заблокировал доступ российским пользователям из-за событий на Украине. При попытке входа на сайт появляется соответствующее сообщение.
В компании заявили, что осуждают действия России на Украине и решение закрыть доступ — ответ на боевые действия.
При использовании VPN сайт фотобанка открывается.
Российским пользователям также стал недоступен поиск работы через сервис Upwork. Его сайт открывается, однако в процессе регистрации при выборе страны Россия в списке отсутствует. В начале марта компания сообщила, что планирует прекратить деятельность в России, а также Белоруссии к 1 мая.
С конца февраля десятки зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность в России или полностью прекратить работу в стране.
27 мая российские пользователи обратили внимание, что в стране перестал открываться сайт стримингового сервиса Netflix. Компания еще в начале марта заявила, что приостановит деятельность в России, однако ее сайт продолжал работу. В Роскомнадзоре указывали, что не применяли ограничительные меры в отношении сервиса.
Три дня спустя Netflix сообщил, что отключил доступ российским пользователям, реализуя уход с рынка. Это было сделано после того, как завершился срок действия всех ранее оплаченных россиянами подписок.