Володин назвал невозможным воссоздание советской системы образования

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В России невозможно воссоздать советскую систему образования, но новая система должна взять все лучшее из существующих и прошлых, в том числе времен царской России, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании парламента. Трансляцию вел канал «Дума ТВ».

Володин дал такой комментарий после выступления депутата Ксении Горячевой от фракции «Новые люди». Она отметила, что советская система готовила специалистов для выполнения задач плановой экономики, нынешний же экономический уклад России отличается, поэтому призывать вернуться к советской системе образования «абсурдно и бессмысленно, с тем же успехом можно возвращаться к системе образования времен Петра или Екатерины». Горячева указала, что система должна взять курс на повышение практикоориентированности высшего образования.

«Когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают», — сказал Володин в ответ депутату. Но он не согласился с тем, что не стоит учитывать опыт образовательной системы времен царской России. Спикер отметил, что в то время в школах и университетах прошли подготовку многие будущие ученые с мировым именем, открытия и достижения которых используются и сегодня.

«Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано. А вот итог сегодняшнего дня тоже надо анализировать. Потому что проблемы есть, которые никто не отрицает», — сказал Володин.

Спикер напомнил, что обсуждение вопроса о будущем российской системы высшего образования пройдет в Думе 27 июня, туда пригласят министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, представителей вузовского сообщества и экспертов.

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В конце мая Фальков заявил, что к Болонской системе, которая предполагает разделение высшего образования на две ступени — бакалавриат и магистратуру — «надо относиться как к прожитому этапу». По словам министра, будущее России — за «собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Как указали в Минобрнауки, 11 апреля этого года Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса из-за того, что ректоры вузов поддерживают руководство стран в связи со специальной операцией.