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Война санкций ,  
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Пушков допустил крах мировой экономики из-за «красных карточек» Запада

Мировая экономика может обрушится, если Запад вынесет Китаю такую же «красную карточку», которая, по мнению главы банка ВТБ Андрея Костина, была вынесена России, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Костин в колонке для РБК, рассуждая о приоритетах финансового сектора в условиях санкций, отметил, что теперь допуск на мировой рынок необходимо заслужить «игрой по правилам». «Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую», — заявил Костин.

Он объяснил, что для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. «Приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах», — добавил глава ВТБ.

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В свою очередь Пушков считает, что Запад при всей своей силе не самодостаточен и не всесилен, а получение Китаем «желтой карточки», за которой может последовать «красная», является демонстративной угрозой, а не реальностью.

«Красная карточка» России уже породила массу проблем для Запада. Если же Запад вынесет такую же Китаю, то мировая экономика просто обрушится, понимают это на Западе или нет. Но тогда точно поймут», — заключил сенатор.

После начала военной операции на Украине западные страны начали вводить санкции против России. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

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Андрей Костин «Начать с чистого листа». Глава ВТБ — о новых принципах финансового рынка
Мнение
Андрей Костин

В конце февраля США ввели санкции против банка ВТБ, а именно внесли в список SDN, что означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Кроме того, под санкциями оказались дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля свыше 50%. Аналогичные санкции против ВТБ ввели Евросоюз и Великобритания. Также санкции были введены против Сбербанка, Альфа-Банк, Промсвязьбанка, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка и других крупных российских банков.

Теги
Алексей Пушков Андрей Костин мировая экономика санкции
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