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Блинкен сообщил, что США знают о подготовке КНДР к ядерным испытаниям

Вашингтон знает, что Северная провела подготовку к ядерным испытаниям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Южной Кореи Паком Джином. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента США.

«Что касается ядерного испытания, мы по-прежнему обеспокоены перспективами того, что станет седьмым ядерным испытанием. Мы знаем, что северокорейцы провели подготовку к такому испытанию. Мы проявляем крайнюю бдительность в этом отношении», — сказал Блинкен. Он отметил, что США находятся в тесном контакте с Южной Кореей, Японией и другими странами, чтобы иметь возможность быстро отреагировать, если КНДР проведет такое испытание.

В свою очередь министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил, что в Пхеньяне уже все готово к ядерным испытаниям.

«Я думаю, что Северная Корея уже завершила подготовку к еще одному ядерному испытанию, и я думаю, что должно быть принято только политическое решение. Если Северная Корея решится на еще одно ядерное испытание, то я думаю, что это только усилит нашу сдерживающую мощь, а также международные санкции. Это только изолирует Северную Корею от международного сообщества», — сказал он.

США и Южная Корея запустили восемь ракет в ответ на пуски КНДР
Политика
Фото: Zuma \ ТАСС

5 июня Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Согласно подсчетам южнокорейских военных, этот пуск стал 18-м для КНДР с начала года. На следующий день Южная Корея и США запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля-земля» в ответ на пуски КНДР.

До этого, в начале апреля, северокорейский лидер Ким Чен Ын призывал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания растущих ядерных угроз «со стороны враждебных сил». Он указал, что военная мощь гарантирует безопасность КНДР.

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