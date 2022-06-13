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Додон сообщил, что его супруге вручили повестку в прокуратуру

Галина и Игорь Додон
Галина и Игорь Додон (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его супруге Галине Додон вручили повестку в прокуратуру. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как ее остановили на улице», — заявил Додон.

Как считает Додон, это «месть политическому оппоненту» со стороны действующего президента страны Майи Санду.

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Игорь Додон в здании районного суда Кишинёва, Молдавия

В середине мая на Додона завели уголовное дело из-за видеозаписи, опубликованной бывшим депутатом Юрием Реницэ в 2020 году. На кадрах от 2019-го экс-глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают президенту страны пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждали создание в парламенте коалиции с конституционным большинством.

В 2020 году прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив «элементов преступления». Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка.

24 мая этого года экс-президента задержали на 72 часа. Ему вменяют измену родине, признание о финансировании политической партии преступной организацией, пассивное коррумпирование и незаконное обогащение. 26 мая стало известно, что Додона арестовали на 30 дней.

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