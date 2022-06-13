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Пророссийские власти Запорожья заявили о смене тактики спецслужб Украины

На месте взрыва около здания ГУ МВД по Запорожской области
На месте взрыва около здания ГУ МВД по Запорожской области (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Украинские спецслужбы сменили тактику в Запорожской области, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов, сообщает «РИА Новости». Он сказал, что теперь они запугивают население путем диверсий и терактов.

По словам Рогова, сначала регион атаковали пусковыми установками «Точка-У». Теперь Вооруженные силы Украины перешли «к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», утверждает он.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

12 июня в результате взрыва у помещения ГУ МВД в Мелитополе в Запорожской области пострадали четыре человека. Замначальника главка Алексей Селиванов рассказал, что устройство было заложено в мусорный бак неподалеку от здания главного управления МВД. Произошедшее он назвал «украинской диверсией». Согласно первой информации, кроме девушки пострадал мужчина, он получил ранение спины. «Все сотрудники и военные живы», — отмечал Селиванов.

В тот же день член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов.

Теги
Запорожская область Военная операция на Украине ВСУ
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