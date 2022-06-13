Глава МИД Канады осудила посещение сотрудником приема в посольстве России

Посещение представителем канадского министерства иностранных дел приема по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве — неприемлемо, заявила глава ведомства Мелани Жоли в Twitter.

«Это неприемлемо. Ни один канадский представитель не должен посещать мероприятие, которое проводится в российском посольстве. Ни один канадский представитель больше не будет посещать подобные мероприятия», — написала Жоли, отметив, что Канада продолжает поддерживать Украину.

Ранее российское посольство сообщило в Telegram, что на приеме в честь Дня России в числе прочих присутствовали, представители канадской общественности и МИД. Посол Олег Степанов в своем выступлении отметил, что в этот же день отмечается 80-летие дипломатических отношений между Россией и Канадой.

С начала военной операции на Украине Канада ввела несколько пакетов санкций против России. Они коснулись в том числе российской политической элиты, включая президента Владимира Путина, бизнесменов, промышленного сектора, экспорта и ряда других сфер экономики. 18 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе Путину.

В ответ российский МИД ввел санкции против канадского премьер-министра Джастина Трюдо, его жены, Жоли и еще более 300 канадцев.