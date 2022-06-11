Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Россия выйдет из соглашения стран СНГ о пенсионном обеспечении Политика, 18:50
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ Политика, 18:47
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 18:35
Чавушоглу заявил об ожидании Турцией ответа России по украинскому зерну Политика, 18:31
В Праге сообщили о гибели чешского добровольца на Украине Политика, 18:18
«Московско-китайский» клуб появится в женской Суперлиге по гандболу Спорт, 18:16
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:56
Путин разрешил Минобороны определять, когда оказывать первую помощь в бою Политика, 17:45
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФа 17 июня Экономика, 17:40
Футболисту сборной Болгарии вытащили кусок стекла из головы после ДТП Спорт, 17:19
В ДНР опровергли намерение судить «наемника» из Южной Кореи Политика, 17:11
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:05
Турция снизит квоту на проживание иностранцев до 20% Общество, 16:53
Рогозин допустил существование разумной жизни в космосе Технологии и медиа, 16:42
Политика ,  
0 

Россия выйдет из соглашения стран СНГ о пенсионном обеспечении

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения, следует из данных портала правовой информации.

Закон вступит в силу с 30 июня.

Соглашение было подписано 13 марта 1992 года. Согласно документу, страны СНГ — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Украина — договорились, что пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству каждой отдельной страны и расходы по обеспечению каждое государство несет самостоятельно.

При этом страны решили проводить «политику гармонизации» законов в области выплаты пенсий, информировать друг друга об изменениях в собственном пенсионном законодательстве. Кроме того, было установлено, что документы, необходимые для пенсионного обеспечения и выданные на территории стран СНГ или бывших советских республик или до 1 декабря 1991 года, принимаются во всех странах СНГ «без легализации».

Украина вышла из соглашений о налогах с Россией и о героизме народов СНГ
Политика
Фото:РИА Новости

Закон был одобрен Советом Федерации 8 июня, а Государственная Дума приняла его 24 мая. В пояснительной записке к документу говорилось, что соглашение выполняло задачу по учету интересов поколений, которые имеют стаж работы в СССР. При этом страны — участницы соглашения после его подписания перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к его формированию на основе уплаченных страховых взносов. В итоге граждане не могут «в полной мере реализовать свои пенсионные права».

В пояснительной записке также указано, что в связи с ростом миграции в Россию выросли затраты на реализацию соглашения, поскольку под его действие подпадали и те, кто не имел минимального стажа работы в СССР. Отмечалось, что выход из соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд руб. из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период с 2023 по 2025 год.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Теги
Владимир Путин пенсии СНГ денонсация
Материалы по теме
ПФР раскрыл число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций
Экономика
Путин предложил увеличить пенсии неработающим пенсионерам
Общество
Мишустин подписал указ об индексации пенсий и МРОТ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter