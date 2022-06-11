Россия выйдет из соглашения стран СНГ о пенсионном обеспечении

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения, следует из данных портала правовой информации.

Закон вступит в силу с 30 июня.

Соглашение было подписано 13 марта 1992 года. Согласно документу, страны СНГ — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Украина — договорились, что пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству каждой отдельной страны и расходы по обеспечению каждое государство несет самостоятельно.

При этом страны решили проводить «политику гармонизации» законов в области выплаты пенсий, информировать друг друга об изменениях в собственном пенсионном законодательстве. Кроме того, было установлено, что документы, необходимые для пенсионного обеспечения и выданные на территории стран СНГ или бывших советских республик или до 1 декабря 1991 года, принимаются во всех странах СНГ «без легализации».

Закон был одобрен Советом Федерации 8 июня, а Государственная Дума приняла его 24 мая. В пояснительной записке к документу говорилось, что соглашение выполняло задачу по учету интересов поколений, которые имеют стаж работы в СССР. При этом страны — участницы соглашения после его подписания перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к его формированию на основе уплаченных страховых взносов. В итоге граждане не могут «в полной мере реализовать свои пенсионные права».

В пояснительной записке также указано, что в связи с ростом миграции в Россию выросли затраты на реализацию соглашения, поскольку под его действие подпадали и те, кто не имел минимального стажа работы в СССР. Отмечалось, что выход из соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд руб. из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период с 2023 по 2025 год.