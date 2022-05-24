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Госдума денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ

Россия перейдет на двусторонние соглашения с этими странами, они помогут избежать выпадения периодов стажа. Кроме того, денонсация сэкономит до 2,2 млрд руб. из бюджета
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума на пленарном заседании денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

Как пояснил на заседании замминистра труда Андрей Пудов, Россия вместо этого перейдет на двусторонние соглашения, их большая часть уже заключена. Это позволит исключить ситуацию, когда у людей из стажа выпадают целые периоды с 2002 года, пояснил замминистра. «Это в бонус людям идет с точки зрения защиты их пенсионных прав», — сказал Пудов.

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Проект закона о денонсации соглашения внесли в Госдуму в начале апреля. Выход из документа планируется с 1 января 2023 года.

Как указывается в пояснительной записке, соглашение выполняло задачу по учету интересов поколений, которые имеют стаж работы в СССР. При этом с даты его подписания прошло 30 лет, и страны — участницы соглашения перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к его формированию на основе уплаченных страховых взносов. В итоге граждане не могут «в полной мере реализовать свои пенсионные права».

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В пояснительной записке отмечается, что из-за роста миграции в Россию растут и затраты на реализацию соглашения, под его действие подпадают и те, кто не имеет минимального стажа работы в СССР. Денонсация соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд руб. из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период с 2023 по 2025 год, следует из документа.

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Будущим пенсионерам выплаты будут назначать по новым правилам. Так, согласно договоренностям со странами ЕАЭС, с 1 января расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе: стаж, приобретенный в разных странах-членах, будет суммироваться, каждая из стран будет выплачивать только свою часть. Соглашение по этим же принципам подписано с Таджикистаном, с Молдавией и Узбекистаном идут переговоры.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году, его участниками, кроме России, являются девять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина).

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
пенсии СНГ СССР
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