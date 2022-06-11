В Праге сообщили о гибели чешского добровольца на Украине

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На Украине погиб гражданин Чехии, который добровольно принимал участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает местный телеканал CT24.

«Я могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии», — сказал Липавский и добавил, что тело добровольца должны отправить в Харьковскую область. Место гибели министр не уточнил: он отметил, что не может дать подробную информацию об обстоятельствах, поскольку ведется расследование.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова выразила соболезнования родным и близким погибшего и назвала его поступок героическим, отмечает CT24.

По данным журналиста телеканала Якуба Санто, добровольца звали Михал Дж., он находился на Украине уже несколько месяцев, был на севере и западе страны. Журналист также не приводит точное место гибели добровольца, однако указывает, что, вероятно, он попал под минометный обстрел. По данным другого журналиста CT24, Томаша Влаха, Михал Дж. во Львове занимался гуманитарной работой, а затем проходил военную подготовку и его часть была направлена в район Харькова.

Липавский указал, что не располагает данными о том, сколько граждан Чехии принимают участие в боевых действиях на Украине. В начале мая президент страны Милош Земан разрешил 103 чехам вступить в ряды вооруженных сил Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский в конце февраля указывал, что для иностранных добровольцев будет создано отдельное подразделение — интернациональный легион территориальной обороны. В середине апреля представитель МИД России Мария Захарова оценивала число воюющих на стороне Украины иностранцев в 7 тыс. человек из 63 государств.