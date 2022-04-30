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Политика ,  
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МИД Дании сообщил об опознании семьей погибшего на Украине солдата

Семья опознала 25-летнего датчанина, который воевал на Украине в интернациональном легионе с начала марта и погиб, передает датский телеканал TV 2 со ссылкой на МИД страны.

«Министерство иностранных дел ведет диалог с семьей вышеупомянутого датчанина, который, предположительно, погиб на Украине. Семья на основании имеющейся информации уже опознала человека, которого они считают погибшим», — рассказали в датском внешнеполитическом ведомстве.

Там уточнили, что разглашать подробности по данному вопросу не могут.

О гибели солдата сообщил 28 апреля корреспондент TV 2 на Украине Расмус Тантольдт. Он указал, что датчанин, ранее служивший в драгунском полку в датской области Центральная Ютландия, входил в группу из восьми солдат, которые находились в Николаеве. По словам Тантольдта, датский солдат и еще пять других военных, в том числе американец и британец, погибли «под огнем российской артиллерии».

Кроме того, корреспондент указывал, что тело погибшего датчанина находится «у русских», из-за чего МИД Дании не мог подтвердить смерть солдата.

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Накануне, 29 апреля, американский телеканал CNN сообщил о гибели на Украине гражданина США, который работал на частную военную компанию (ЧВК). Мать 22-летнего солдата заявила, что он был убит в понедельник, его тело не нашли. По ее словам, сын пересек границу с Украиной 12–13 марта и входил в группу наемников, в которой были граждане «самых разных стран».

В Госдепартаменте США заявили телеканалу, что «осведомлены об этих сообщениях и внимательно следят за ситуацией», но от дальнейших комментариев отказались «из соображений конфиденциальности».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа 27 февраля. 3 марта Минобороны России сообщило о прибытии на Украину «иностранных наемников». 20 апреля представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в страну отправились около 7 тыс. человек из 63 государств.

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Теги
Дания иностранные военные Украина Военная операция на Украине
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