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В ДНР опровергли намерение судить «наемника» из Южной Кореи

Наталья Никонорова
Наталья Никонорова (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Суд над гражданином Южной Кореи, который хотел воевать на стороне украинской армии, состоится не в Донецкой народной республике, а на его родине, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире программы «Соловьев Live».

Она отметила, что информация о том, что суд пройдет в ДНР, некорректна.

«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют вооруженные силы Украины, и вернулся обратно на родину», — сказала Никонорова. О каком именно человеке идет речь, министр не уточнила.

В конце апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что военная полиция страны задержала призывника морской пехоты, который в марте без разрешения полетел в Польшу — предположительно, для участия в боевых действиях на Украине. Он пытался попасть туда, но его не пропустили на польской границе, затем военнослужащий вернулся на родину.

Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество
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Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Суд начался 7 июня, подсудимые частично признали вину: так, Пиннер, который женат на гражданке Украины, рассказал, что работал инструктором. Он попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», Аслин также был среди сдавшихся в плен военных в Мариуполе.

В ДНР не введен мораторий на смертную казнь, однако в республике заявили, что подсудимые смогут обжаловать приговор. Великобритания еще до вынесения приговора указывала, что будет подавать апелляцию на решение суда.

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