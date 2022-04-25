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В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская военная полиция задержала призывника морской пехоты, который около месяца назад без разрешения полетел в Польшу, предположительно, для участия в боевых действиях на Украине, сообщает агентство Yonhap.

Морпех, который по правилам должен был получить разрешение для поездки за границу, не сделал этого и 21 марта уехал в Польшу. Затем он попытался попасть на Украину, но его не пропустили на польской границе.

Дипломаты и военные чиновники Южной Кореи пытались убедить морпеха вернуться домой, но не смогли это сделать. Когда военнослужащий все же прилетел назад в Корею, его задержали.

В Корпусе морской пехоты сообщили, что проведут расследование действий задержанного в соответствии с законом. Его действия могут быть расценены как дезертирство.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

После начала российской спецоперации на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о формировании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа. Позднее власти России и республик Донбасса неоднократно сообщали, что на территории Украины воюют «иностранные наемники». Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что на Украину отправились около 7 тыс. человек из 63 государств.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что более 16 тыс. добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в Донбасс для участия «в том, как они называют, освободительном движении». Президент Владимир Путин тогда заявил, что «надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий». Однако позднее о прибытии этих добровольцев на Украину не сообщалось.

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