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Президент Грузии заявила, что правительство запретило ей посетить Украину

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей официальные визиты во Францию, Польшу и на Украину, которые она планировала для получения поддержки в процессе предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Об этом она заявила, находясь в Брюсселе, сообщает телекомпания «Имеди».

Накануне Европарламент принял резолюцию, где, помимо прочего, призывает грузинские власти поддерживать свободу СМИ и рассмотреть персональные санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили «за его связи с Кремлем и его связи в правительстве, которые позволяют ему преследовать журналистов и политических оппонентов». При выполнении Тбилиси этих условий Европарламент обещает призвать институты ЕС рассмотреть предоставление Грузии статуса кандидата в союз.

Зурабишвили выразила сожаление по поводу принятия такой резолюции.

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«Я и сама, после того как мне сказали, что правительство уже сделало все для поддержки нашей кандидатуры и нет необходимости в излишней активности, решила, что, наверное, это нецелесообразно, это не то дело, где я одна могу спасти бездействие всего правительства», — сказала грузинский президент.

Портал Newsgeorgia отмечает, что, несмотря на отказ правительства оформлять ей официальный визит, Зурабишвили приехала в Брюссель по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля для участия в международной женской пацифистской конференции.

25 февраля, после того как Россия начала военную операцию на Украине и другие страны начали вводить против нее санкции, грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что присоединение к экономическим и финансовым санкциям навредит жителям республики, однако подчеркнул, что Тбилиси поддерживает Киев. При этом Зурабишвили 1 апреля сказала в интервью, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях и резолюциях для поддержки Украины.

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Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз вместе с Молдавией в начале марта вслед за Украиной. В начале мая Грузия передала первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

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