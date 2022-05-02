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Грузия передала ответы на первую часть анкеты для вступления в ЕС

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты, необходимой для вступления в ЕС. Ответы на отраслевую часть Тбилиси планирует передать до 13 мая. Решение по членству Грузии ЕС ожидается в конце июня
Карл Харцел и Ираклий Гарибашвили
Карл Харцел и Ираклий Гарибашвили (Фото: gov.ge)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал главе представительства Евросоюза в Тбилиси Карлу Харцелю ответы на первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.

Гарибашвили добавил, что правительство Грузии и все соответствующие ведомства продолжают интенсивную работу по заполнению второй, отраслевой части опросника, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов. По его словам, в Тбилиси хотят передать ЕС вторую часть опросника до 13 мая.

В пресс-службе отметили, что после получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который затем представит в Совет Евросоюза, а соответствующее решение по возможному вступлению Грузии в ЕС ожидается к концу июня.

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Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз вместе с Молдавией в начале марта вслед за Украиной. Стремление к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в Конституции страны.

Опросник для обретения статуса кандидата на членство в ЕС Грузия и Молдавия получили 11 апреля, Украина — двумя днями ранее. Глава молдавского МИДа Николай Попеску тогда заявил, что рассчитывает на заполнение документа Кишиневом в течение нескольких недель. Украина передала полностью заполненную анкету 18 апреля.


 

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Теги
Полина Мартынова
Грузия Евросоюз вступление в ЕС
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